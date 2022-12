La Fiorentina punta Boga, ma l’Atalanta fa muro. Calano le quotazioni di Sabiri in viola

A questa Fiorentina mancano ancora due pedine fondamentali come Nico Gonzalez e Sottil, alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni. Al netto delle loro assenze però, come sottolinea il Corriere dello Sport – Stadio, la rosa della squadra viola rimane ancora incompleta. La società valuta l’innesto di un esterno, in grado di adattarsi al gioco di Italiano.

In cima alla lista c’è Jeremie Boga, giocatore dell’Atalanta alla ricerca di una nuova avventura dopo quella non propriamente brillante in nerazzurro. La Fiorentina si è già informata, sia lato agente che lato club, sia con Ramadani che con l’Atalanta. La Dea al momento on sembra aprire ala cessione del giocatore, con la società viola che sarebbe disposta a prenderlo solo in prestito (visto l’oneroso costo del cartellino). Rimane da capire, però, quale sia la volontà del giocatore, che potrebbe spingere per la cessione alla ricerca di minuti.

Calano invece le quotazioni di Sabiri, a lungo seguito dai viola. La differenza tra domanda e offerta tra Samp e Fiorentina è troppo ampia e al momento non sembrano esserci spiragli per fare decollare la trattativa.