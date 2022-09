La Fiorentina punta sul recupero di Milenkovic. Gollini no problem, mentre Dodô…

Sono ben tre i giorni liberi concessi da Italiano ai giocatori che sono rimasti a Firenze e che non sono partiti per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Gli allenamenti della squadra riprenderanno giovedì.

In questo periodo di sosta, la Fiorentina conta di recuperare il centrale difensivo Milenkovic, alle prese con il recupero dall’infortunio all’adduttore. Non dovrebbero esserci problemi per riavere a disposizione, che non è stato convocato per il match contro il Verona ufficialmente per un trauma contusivo al ginocchio rimediato ad Istanbul.

Discorso diverso invece per Dodô alle prese con un infortunio muscolare al gemello mediale della gamba destra. Il terzino brasiliano verrà rivalutato tra circa una settimana e i tempi di recupero restano ancora da chiarire.