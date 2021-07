La Fiorentina ripensa a quel ragazzino serbo che dieci anni fa, in una sola stagione, stupì tutti in maglia viola

Sono passati nove anni da quando la Fiorentina cedette al Manchester City Matija Nastasic per una cifra superiore ai 15 milioni più il cartellino di Stefan Savic. Un’operazione che, a posteriori, non tolse molto alla retroguardia viola, che si aggiudicò un altro difensore che di lì a poco lasciò Firenze per diventare un profilo di interesse internazionale.

Dieci anni dopo la Fiorentina ripensa proprio a Matija Nastasic, quel ragazzino che nel 2011 stupì tutti e, in una sola stagione, rappresentò per la società viola una plusvalenza di più di 20 milioni di euro (considerato il costo della cessione e il cartellino di Savic). Le cifre per il suo possibile ritorno a Firenze sono tutt’altra cosa rispetto a quelle di nove anni fa, complice anche la retrocessione del suo Shalke 04 nella seconda serie tedesca e un accordo tra le parti che potrebbe liberarlo a zero.

Nove anni, due trofei (con il City) e qualche stagione sfortunata per l’ex viola. In particolare il suo primo anno in Inghilterra è stato macchiato da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per 18 partite. Poi la sua prima stagione allo Shalke saltata completamente nel 2015-16 per la lacerazione del tendine d’achille. Infine nell’ultima sfortunata stagione (anche per il suo club), a dare fastidio è stato il polpaccio, con un totale di 14 partite saltate.

Matija Nastasic, 28 anni che non sono più i 19 di quando a Firenze prese le redini della retroguardia viola, ma tanta esperienza in più fatta in due dei campionati più difficili del mondo. La Fiorentina sembra puntare su di lui per rinforzare una difesa che potrebbe perdere pezzi importanti.