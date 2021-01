La Fiorentina riprende l’Udinese e stacca il Cagliari ma resta dietro al Bologna, il Torino si avvicina e il Genoa non perde. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un altro pareggio interno, il quarto consecutivo, per la Fiorentina che non va oltre lo 0-0 con il Bologna e resta dietro ai rossoblu in classifica. Sugli altri campi-salvezza arrivano la vittoria roboante del Torino a Parma e il pari del Genoa contro la Lazio ma anche il k.o. del Cagliari con il Napoli. Per la squadra viola il gap sulla zona rossa è di 4 punti.

Atalanta-Sassuolo 5-1

Cagliari-Napoli 1-4

Fiorentina-Bologna 0-0

Genoa-Lazio 1-1

Parma-Torino 0-3

Roma-Sampdoria 1-0

Spezia-Verona 0-1

La nuova classifica: Inter 36, Milan 34, Roma 30, Napoli 28, Sassuolo 26, Atalanta 25, Juventus 24, Verona 23, Lazio 22, Benevento 18, Sampdoria 17, Bologna 16, Udinese, Fiorentina 15, Cagliari 14, Parma 12, Spezia, Genoa, Torino 11, Crotone 9.