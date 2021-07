La Fiorentina ritorna su Savanier. Ricci in posizione più defilata, ma…

In attesa di avere un’indicazione precisa dall’allenatore Italiano, la Fiorentina osserva con attenzione i movimenti del mercato dei centrocampisti.

Intanto però Inzaghi pare aver blindato Stefano Sensi (25): “Ha grande intelligenza, sarà una grande risorsa per l’Inter“. E l’Augsburg sarebbe vicinissimo all’annuncio per Niklas Dorsch (23), di proprietà del Gent. La firma del giocatore sul contratto potrebbe arrivare addirittura prima della partenza per l’Olimpiade del tedesco.

Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il club viola è tornato a guardare con interesse a Teji Savanier (29), regista arretrato franco algerino di proprietà del Montpellier che ha chiuso l’ultima stagione con 5 gol e altrettanti assist.

Dopo aver giocato diverse stagioni come centrocampista offensivo, è progressivamente arretrato, agendo spesso davanti alla difesa e mettendosi in mostra anche sui calci piazzati, compresi i calci di rigore (19 i penalty trasformati in carriera sui 21 calciati). Il giocatore per altro è stato convocato come fuoriquota con la Nazionale Olimpica francese.

Matteo Ricci (27), svincolato dallo Spezia, sembra in una posizione più defilata, ma resta comunque tra i potenziali candidati. Ha già lavorato con il neo-tecnico viola: un dettaglio questo, da non sottovalutare.