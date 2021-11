La Fiorentina saluta e congeda così Joaquin: “Grazie di tutto e in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera”

Come vi abbiamo raccontato in mattinata, poche ore fa l’ex viola Joaquin ha dichiarato che è ormai pronto a dire addio al calcio giocato a fine stagione. Compiuti quarant’anni lo scorso luglio, lo spagnolo che alla Fiorentina ha giocato dal 2013 al 2015, appenderà gli scarpini al chiodo. Tempestivo il messaggio del club viola all’indirizzo del giocatore del Betis. Di seguito il tweet: “Grazie di tutto e in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera”.