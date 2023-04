La Fiorentina sbanca anche San Siro ed è Manita di vittorie di fila, viola a ridosso della Juve. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vince anche a Milano con l’Inter la Fiorentina di Italiano, giunta alla quinta vittoria di fila in campionato e all’ottava in generale. Un trend clamoroso che prosegue sulla falsariga dell’ottimo marzo con cui la squadra viola si era congedata pre sosta. E ora l’Europa è davvero a un passo anche in campionato, con la Juve che è appena un punto sopra.

La nuova CLASSIFICA di Serie A:

Napoli 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Atalanta 48, Roma 47, Juventus 41, Fiorentina 40, Udinese 38, Torino 37, Bologna 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.