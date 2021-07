La Fiorentina scarta la sua prelazione per Agudelo nonostante Italiano. E lo Spezia…

Poco più di un anno fa si concludeva la breve avventura di Kevin Agudelo alla Fiorentina. Un obbligo di riscatto mai definito e il ritorno del colombiano dopo solo sei mesi al Genoa. I rossoblù poi lo avevano girato in prestito allo Spezia di Vincenzo Italiano, dove il classe 1998 ha disputato un’ottima stagione.

La Fiorentina aveva però mantenuto una sorta di diritto di prelazione su Agudelo, con la possibilità di poter valutare il ragazzo in questa finestra di mercato. L’arrivo di Italiano sulla panchina viola poteva aumentare le chances di rivederlo a Firenze, ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione la Fiorentina avrebbe totalmente scartato la sua prelazione per il calciatore. In Liguria si parla di un altro possibile anno in prestito allo Spezia, dove sarà ufficializzato Thiago Motta, altro allenatore che Agudelo lo ha avuto in passato al Genoa.