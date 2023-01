La Fiorentina segue da vicino un giovane talento della Spal ma non è l’unica in Serie A

Il mercato per i grandi ma anche per il settore giovanile: secondo l’esperto di Sky Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è molto attenta alla crescita di Emanuele Rao, esterno offensivo della Spal e classe 2006. Attualmente Rao è impegnato nel Primavera 2, la seconda serie del massimo torneo giovanile ed ha attirato l’attenzione anche di Empoli e Atalanta ma De Rossi l’ha convocato anche per il match della prima squadra in casa con l’Ascoli, in Serie B.