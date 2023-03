La Fiorentina si diverte al Franchi davanti a 500 tifosi, ma Sirigu tiene tutti con il fiato sospeso. Prima gioia in maglia viola per Brekalo

Termina 5-1 il test odierno della Fiorentina, un allenamento congiunto contro il Seravezza. Da segnalare qualche calciatore assente per lavoro individuale svolto al CS e un grave infortunio per Salvatore Sirigu.

FIORENTINA: Sirigu (Cerofolini); Venuti, Martinez Quarta, Lucchesi (Castrovilli), Ranieri; Duncan, Bianco (Berti); Capasso (Sottil), Bonaventura, Brekalo; Cabral.

40′ st Triplice fischio. Fiorentina Seravezza 5-1

37′ st Il Seravezza torna a farsi vedere in area viola: conclusione che finisce molto a lato della porta di Cerofolini.

35′ st MANITA DELLA FIORENTINA, Sottil si presenta sugli 11 metri e non sbaglia: palla da una parte e portiere dall’altra.

33′ st Contropiede improvviso della Fiorentina che porta alla conclusione Sottil: il tiro dell’esterno centra in pieno il braccio di un difensore del Seravezza. Rigore per la Fiorentina

25′ st Continua a ben impressionare Capasso, il migliore tra i giovani: l’esterno converse dalla sinistra in area e prova a servire Cabral sul dischetto, solo una pronta chiusura della difesa ospite nega il quinto gol alla Fiorentina.

21′ st Doppia chance per i viola. Dopo una prolungata manovra sulla trequarti vengono liberati al tiro Venuti prima e Cabral poi, entrambi vengono prontamente fermati dal portiere ospite.

16′ st Ennesima occasione per Cabral. Il brasiliano viene liberato in area piccola da Berti ma il suo tiro viene bloccato dal portiere del Seravezza.

11′ st Il Serravezza cambia qualcosa: serie di rotazioni per il tecnico ospite.

8′ st QUARTO GOL VIOLA, PRIMA GIOIA PER BREKALO. Palla verticale di Bonaventura per il croato che è bravo a trafiggere in diagonale il portiere ospite.

5′ st TERZO GOL DELLA FIORENTINA. Azione insistita dei viola che trovano la rete grazie ad un inserimento da dietro di Bonaventura: il centrocampista è bravo a ribadire in rete un tiro di Cabral.

1′ st Inizia il secondo tempo. Italiano compie tre cambi: Sottil per Capasso, Berti per Bianco, Castrovilli per Lucchesi.

40′ pt Fine primo tempo.

37′ pt Sostituzione Fiorentina, Cerofolini subentra all’infortunato Sirigu.

35′ pt Attimi di apprensione per Salvatore Sirigu: il portiere gigliato scivola nel tentativo di evitare un calcio d’angolo ed è costretto a lasciare il campo in barella.

33′ pt RADDOPPIO VIOLA. Dopo alcuni errori in fase di impostazione questa volta Duncan prova la conclusione direttamente dai 25 metri, palla direttamente all’angolino destro della porta ospite.

32′ pt Incredibile occasione per Cabral: un errore in fase di impostazione della difesa ospite lascia indisturbato il brasiliano a tu per tu con il portiere:

30′ pt Bonaventura tenta la fortuna dal limite. Schema su corner della Fiorentina, Duncan libera l’ex Milan appena fuori dai 16 metri, il tiro va di poco sopra la traversa.

27′ pt Percussione offensiva del Serravezza, ottima chiusura di Lucchesi.

23′ pt Cabral vicino al raddoppio: il numero 9 gigliato prova la conclusione dal limite dell’area di rigore, senza però fortuna.

18′ pt LA FIORENTINA TROVA SUBITO IL PAREGGIO. E’ Duncan su calcio d’angolo a pescare in arietta piccolo Cabral, il brasiliano di testa trova l’1-1.

5′ pt Il Seravezza passa in vantaggio. Benedetti porta in vantaggio gli ospiti

1′ pt Inizia il match!