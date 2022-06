La Fiorentina si guarda attorno per il (possibile) post-Torreira: tra Sensi e Tameze, rispunta il nome di un centrocampista francese

Il casting post-Torreira è già partito e anche se alla fine Lucas dovesse rimanere, la Fiorentina studia i possibili rinforzi a centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Sensi dell’Inter è un nome presente nella lista mercato, così come gli “usati sicuri” Gagliardini, Imeri del Servette e Tameze del Verona.

Il nome nuovo, o meglio che torna di moda dopo la scorsa estate, è quello di Teji Savanier, 30 anni del Montpellier, che un anno fa di questi tempi era finito sul taccuino di Pradè prima di prendere Torreira. Savanier porterebbe con sé gli 8 gol e 7 assist in 29 partite di Ligue 1 2021-22 grazie a tempi e qualità d’inserimento. In più ha un contratto in scadenza al 2023 che renderebbe meno complicata la trattativa. Resta infine il nome di Rolando Mandragora, giovane e adatto al gioco di Italiano, ma con un unico ostacolo: è di proprietà della Juventus.