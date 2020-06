La Fiorentina spiega: Per Chiesa solo contanti (e molti). La Juventus continua a proporre giocatori e l’ultimo è…

Passano i giorni e Federico Chiesa ancora non ha deciso, o quantomeno non ha espresso pubblicamente la sua volontà per la prossima stagione. Nel frattempo la Fiorentina, si legge su La Gazzetta dello Sport, ha spiegato ai club interessati (Juventus, Inter, Chelsea e Manchester United) che non vuole contropartite tecniche in cambio per il cartellino del giocatore. Accettando di fare un piccolo sconto, rispetto ai 70 milioni di euro fissati a suo tempo da Rocco Commisso.

La società bianconera, invece, continua a proporre calciatori per abbassare la quota contanti. L’ultimo è Rugani. Sperando, strada facendo, che anche Chiesa spinga per Torino. L’Inter potrebbe invece avere dalla sua i contanti in quanto potrebbe vendere Lautaro Martinez al Barcellona.