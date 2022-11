La Fiorentina viene beffata al 90′ in casa del Milan e perde l’ultima partita del 2022

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Milan-Fiorentina 2-1 (2′ Leao, 26′ Barak, 90′ autogol Milenkovic)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (17′ Venuti), Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora (65′ Duncan); Ikoné, Barak (75′ Terzic), Saponara (75′ Kouame); Cabral (65′ Jovic).

90’+4 Finisce qui la gara. Amaro in bocca per la Fiorentina, che incassa l’autogol di Milenkovic al 90′ e perde l’ultima gara del 2022 per 2-1 in casa del Milan.

90’+3 Tentativo di conclusione dalla distanza di Duncan, Tatarusanu esce e trattiene il pallone.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

90′ Autogol della Fiorentina. Cross dalla destra smanacciato da Terracciano, sul quale probabilmente commette fallo Rebic, e il pallone che carambola su Milenkovic per poi finire in porta.

88′ Occasione per Ikone che va al tiro diretto in porta con il destro, salva sulla linea Tomori.

85′ Malinteso in fase d’attacco tra Kouame e Jovic, con quest’ultimo che va ad attaccare la profondità prima di essere servito dal compagno.

84′ Cambio nel Milan: esce Tonali, va in campo l’ex viola Rebic.

83′ Occasione sprecata da Terzic, che invece di servire Ikone indisturbato cerca una conclusione calciata con poca potenza e parata da Tatarusanu.

82′ Grandissima chiusura di Amrabat su Leao lanciato dalle parti di Terracciano.

78′ Erroraccio di Leao che riceve il pallone in area da buona posizione ma calcia altissimo! Fiorentina graziata in questo caso.

76′ Conclusione di Leao verso la porta difesa da Terracciano, la sua conclusione centra in pieno Giroud in area.

75′ Cambio anche nel Milan: esce Krunic, tocca a Vranckx.

75′ Ultimi cambi nella Fiorentina: escono Barak e Saponara, vanno in campo Terzic e Kouame.

73′ Ammonito Jovic per fallo su Theo Hernandez.

71′ Occasione per il Milan! Cross di Leao per la rovesciata in area di Giroud che non trova il bersaglio.

69′ Occasione per la Fiorentina con Barak che serve Jovic in area, il suo tiro è deviato da Kalulu che rischia l’autogol.

68′ Milan che in questa fase di gara attacca con più continuità, ma la difesa viola si dimostra attenta.

65′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Mandragora e Cabral, vanno in campo Duncan e Jovic.

62′ Ammonito Mandragora per fallo commesso a centrocampo su Krunic.

59′ Tomori stende Ikone in area. Consulto VAR per individuare se ci sono gli estremi per il calcio di rigore, che non viene poi concesso.

57′ Conclusione in area strozzata di Mandragora, pallone che sfila vicino al secondo palo.

54′ Doppio cambio nel Milan: escono Brahim Diaz e Thiaw, vanno in campo Origi e Dest.

52′ Azione d’attacco del Milan che porta Leao a calciare con il destro, pallone che esce a lato.

51′ Ammonito anche Saponara per un contatto minimo di Saponara su Brahim Diaz.

50′ Terracciano salva i viola! Cross di Kalulu per Giroud che calcia il porta, risolve il portiere viola parando in due tempi.

49′ Ammonito Barak per un fallo commesso su Theo Hernandez.

46′ Inizia il secondo tempo.

45’+3 Finisce qui il primo tempo. Tra Milan e Fiorentina è 1-1: a segno per i rossoneri al 2′ Leao, risponde per i viola Barak al 26′.

45′ Saranno tre i minuti di recupero.

45′ Occasione per il Milan, con Brahim Diaz che scavalca Terracciano con il suo tentativo ma Venuti salva in modo tempestivo sulla linea!

43′ Leao serve Tonali a sinistra, lo va a chiudere Milenkovic al momento del tiro.

40′ Cabral serve l’accorrente Mandragora sul limite dell’area, il suo tiro finisce altissimo.

37′ Fiorentina che sta giocando benissimo ora e attacca spesso e volentieri, con Amrabat che spara un bolide da fuori centrando in pieno il volto di Theo Hernandez.

34′ Calcione di Kalulu a Biraghi nel rinviare il pallone, cure mediche in corso al terzino viola.

32′ Gran chiusura di Biraghi su Kalulu che si stava avventando su un cross proveniente da sinistra.

29′ Partita che adesso si è riaccesa da entrambe le parti, si reintesificano i ritmi a centrocampo.

26′ GOOOOOL!!!!!!!! BARAK!!!!!!! Azione prolungata della Fiorentina con il centrocampista viola che raccoglie il pallone in area e va al tiro, conclusione deviata dalla difesa rossonera che finisce in porta per l’1-1!

23′ Svarione della difesa rossonera, va al tiro Ikone ma Tatarusanu intercetta in parata la traiettoria.

20′ Il primo cartellino giallo della gara è per un giocatore rossonero: ammonito Brahim Diaz per un fallo su Amrabat in ripartenza.

17′ Non ce la fa a proseguire Dodô per un problema accusato al polpaccio: al suo posto va in campo Venuti.

15′ Duello tra Dodô e Leao sulla fascia, il terzino viola ce la fa contenere sulla corsa l’attaccante del Milan.

11′ Fiorentina che ora sembra essersi riorganizzata in campo, ritmi calati rispetto ai primi minuti di gioco.

8′ PALO DELLA FIORENTINA! Grande giocata di Barak che riparte veloce in contropiede e serve il pallone a Biraghi, il suo sinistro si stampa però sul primo palo.

5′ Va alla conclusione di potenza Saponara, tiro che finisce altissimo.

3′ Occasione per la Fiorentina con Mandragora che serve sul primo palo Cabral, c’è però la chiusura di Tomori sull’attaccante viola.

2′ Gol del Milan. Trascorre appena un minuto e Giroud si inventa un gran passaggio per innescare Leao verso la porta difesa da Terracciano: l’attaccante portoghese conclude sul secondo palo e realizza l’1-0 per i rossoneri.

1′ Fischio d’inizio a San Siro! Forza viola!

La Fiorentina è chiamata sul campo del Milan per l’ultimo impegno del 2022 prima della sosta per i Mondiali. I viola arrivano da tre vittorie consecutive in campionato contro Spezia, Sampdoria e Salernitana, mentre i rossoneri, che condividono il secondo posto insieme alla Lazio, si presentano all’appuntamento dopo il pareggio a reti bianche in casa della Cremonese. I viola vogliono chiudere in bellezza questa prima parte di stagione, mentre il Milan vuole restare sulla scia del Napoli capolista indisturbato senza aumentare il distacco in classifica.

L’appuntamento è per le ore 18, dirigerà la gara il sig. Simone Zozza di Seregno. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara con spazio ai commenti prima e dopo la partita.

