La Fiorentina viene fermata al ‘Franchi’ dallo Spezia mancando così la decima vittoria consecutiva

Se non volete perdervi neanche un'emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Spezia 1-1 (24′ aut. Wisniewski, 30′ Nzola)

Fiorentina (4-2-3-1) Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (70′ Barak), Mandragora (79′ Duncan); Ikone (59′ Gonzalez), Bonaventura, Sottil (59′ Brekalo); Cabral (79′ Jovic).

90’+ 6 Dopo un assalto tutto di marca viola nei minuti finali finisce la qui la gara. La Fiorentina pareggia 1-1 contro lo Spezia.

90’+3 Ci prova Martinez Quarta da fuori, la sua conclusione esce a lato.

90+1 Che rischio per la Fiorentina! Contropiede dello Spezia con Shumorodov che tenta uno scavetto totalmente sballato davanti a Terracciano che respinge il pallone.

90′ Saranno 6 i minuti di recupero.

89′ Cambio nello Spezia: esce Nzola, va in campo Verde.

87′ Occasione sprecata da Jovic: l’attaccante viola si trova a tu per tu con Dragowski dopo una bella azione corale ma sbaglia il tiro.

84′ Gara che continua ad essere spezzettata dai continui falli commessi dai giocatori dello Spezia.

81′ Tocco di Jovic in area per Gonzalez, esce in anticipo Dragowski per neutralizzare l’azione da gol dei due attaccanti viola.

79′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Cabral e Mandragora, tocca a Jovic e Duncan.

77′ Pioggia di cartellini gialli per lo Spezia: ammonito anche Wisniewski per una trattenuta su Cabral.

74′ Doppio cambio nello Spezia: escono Ekdal e Gyasi, vanno in campo Esposito e Shumorodov.

71′ Ammonito Ekdal per fallo su Bonaventura che stava andando con il pallone verso l’area.

70′ Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, tocca a Barak.

69′ Che occasione per la Fiorentina! Biraghi va a calciare direttamente in porta su calcio di punizione, ma c’è la paratona di Dragowski!

68′ Ammonito il subentrato Bastoni per fallo commesso su Gonzalez al limite dell’area.

67′ Sponda di Cabral per il colpo di testa di Gonzalez, para Dragowski.

65′ Doppio cambio per lo Spezia: escono Bourabia e Maldini, vanno in campo Bastoni e Cipot.

62′ Ammonito Ampadu che va a commettere fallo su Brekalo per interrompere un’azione d’attacco dei viola.

60′ Palo di Brekalo! L’esterno viola scarica il tiro rasoterra da sinistra e centra il legno!

59′ Doppio cambio sugli esterni nella Fiorentina: escono Sottil e Ikone, vanno in campo Gonzalez e Brekalo.

57′ C’è confusione in mezzo al campo, entrambe le squadre stanno cercando di sciogliere il bandolo della matassa.

54′ Cross di Dodô per il colpo di testa di Martinez Quarta, pallone che finisce tra le braccia di Dragowski.

51′ Nzola crossa basso da destra, fa suo il pallone Terracciano in presa bassa.

48′ Castrovilli pesca Ikone in area, ma quest’ultimo viene subito chiuso da un difensore dello Spezia.

46′ Inizia il secondo tempo senza nessun cambio per entrambe le squadre.

45’+2 Finisce il primo tempo. Fiorentina e Spezia stanno pareggiando 1-1: per i viola l’autogol di Wisniewski al 24′ mentre poco più di cinque minuti dopo ha pareggiato Nzola per i liguri.

45’+1 Cartellino giallo anche per Gyasi dopo aver commesso fallo su Biraghi.

45′ Assegnati 2 minuti di recupero.

44′ Ammonito Nzola per proteste.

41′ Cross di Biraghi in area su calcio d’angolo, esce Dragowski togliendo il pallone dalla disponibilità dei giocatori viola in area.

38′ Ritmi nuovamente calati, la Fiorentina deve trovare maggiore costanza nello sviluppo del gioco in questa gara.

35′ Il primo ammonito della partita è Maldini per fallo commesso su Dodô.

33′ Prova a reagire subito la Fiorentina con la rovesciata di Cabral che si stampa sulla traversa, ma c’era fallo in attacco da parte sua.

30′ Gol dello Spezia. Malinteso tra Igor e Terracciano, con quest’ultimo che non esce e Nzola ne approfitta per calciare in porta e siglare il pareggio.

27′ Fiorentina che ha aumentato l’intensità di gioco, lo Spezia cerca di ricomporsi in campo.

24′ GOOOOOL!!!! Biraghi!!!!! Il terzino viola va a crossare sul fondo e il pallone viene intercettato da Wisniewski carambolando in porta!

21′ Fiorentina che ritorna ad attaccare, scivola però Sottil prima di poter duellare nell’uno contro uno in prossimità dell’area.

18′ Segna Nzola su assist di Gyasi, ma erano entrambi in fuorigioco.

16′ Spezia che si fa vedere in attacco con Zurkowski, uno degli ex di turno, che va di testa ma manda il pallone fuori.

13′ Cross di Biraghi in area, va Castrovilli di testa ma c’è la deviazione dei centrali dello Spezia.

12′ Bella giocata di Ikone a servire Cabral in area, poi però interviene un difensore avversario a chiudere sul centravanti viola.

10′ Scappa via Amian alla difesa viola e va calciare verso la porta, tiro centrale che finisce tra le braccia di Terracciano.

9′ Ritmi ancora lenti, deve accelerare i giri del motore la Fiorentina.

6′ Cross di Mandragora in area per Ikone che però non ci arriva di testa.

3′ Squadre in fase di studio in questi primi minuti di gara.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

A caccia di nuovi punti in classifica, a caccia di un record da battere che dura da più di sessanta anni. Questa la missione della Fiorentina di Italiano oggi pomeriggio, quando i viola ospiteranno al Franchi lo Spezia dell’ex Leonardo Semplici. Fischio d’inizio alle ore 14:30, agli ordini del sig. Dionisi, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.

