La Fiorentina viene raggiunta da Bologna e Sassuolo e scivola indietro. In parità il derby-salvezza di Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un altro pomeriggio veramente da dimenticare per la Fiorentina, che perde a Bologna contro una squadra che aveva vinto solo 4 partite in tutto il 2022. Vittoria per l’Udinese che batte in rimonta il Sassuolo per 3-1, con gol di Frattesi al 33′; nel secondo tempo invece il gol di Beto al 75′, quello di Samardzic al 91′ e ancora di Beto al 93′.

Infine, pari tra Lecce e Monza nel derby salvezza del pomeriggio: prima il gol di Sensi al 35′, poi quello di Gonzalez al 48′.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Atalanta, Milan14, Udinese 13, Inter 12, Roma 10, Juventus 9, Lazio 8, Torino 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana 6, Bologna 6, Spezia 5, Verona 5, Empoli 4, Lecce 3, Sampdoria, Cremonese 2, Monza 1.