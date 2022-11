La Fiorentina vince ancora in Liguria grazie a Bonaventura e Milenkovic. Il Monza supera il Verona: gialloblu ultimi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due vittorie di fila in Liguria per la Fiorentina, due successi consecutivi in campionato: non era ancora successo quest’anno in campionato. La squadra di Italiano sbanca Marassi grazie a Bonaventura e Milenkovic: il difensore serbo va in gol per la seconda partita consecutiva, sfruttando ancora un corner di Biraghi. La Sampdoria sprofonda in classifica a quota 6, Fiorentina che supera il Sassuolo e l’Empoli portandosi a 16 ed al dodicesimo posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma 25, Lazio 24, Inter 24, Udinese 23, Juventus 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna 16, Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia 9, Lecce 9, Sampdoria, Cremonese 6, Verona 5.