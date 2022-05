La Fiorentina vince contro la Juventus con i gol di Duncan e Gonzalez e si qualifica in Conference League

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Juventus 2-0 (45′ Duncan, 90’+1 rig. Gonzalez)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (60′ Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan (84′ Torreira); Gonzalez, Piatek (84′ Cabral), Saponara (70′ Ikone).

90’+3 Finisce qui! La Fiorentina vince per 2-0 contro la Juventus e conquista l’accesso alla Conference League per la prossima stagione!

90’+2 GOOOOL!!! Gonzalez va dal dischetto e non sbaglia! 2-0 per la Fiorentina sulla Juventus.

90’+1 Calcio di rigore assegnato alla Fiorentina dopo che Bonucci ha sgambettato Torreira in area.

90′ Saranno tre i minuti di recupero.

88′ Cross di Amrabat dalla destra per Ikone in area, allontana il pallone di testa Rugani.

87′ Fiorentina che ora gestisce tranquillamente la gara facendo girare il pallone a centrocampo.

84′ Doppio cambio per i viola: escono Piatek e Duncan, tocca a Cabral e Torreira.

83′ Ammonito de Ligt per aver fermato fallosamente Duncan lanciato in contropiede.

81′ Si scalda la Curva Fiesole con tanto di cori dopo aver appreso che l’Empoli è andato in vantaggio sull’Atalanta per 1-0!

77′ Doppia grandissima occasione per la Fiorentina: prima ci prova Piatek ma la sua conclusione viene parata da Pinsoglio, sulla ribattuta va al tiro Bonaventura ma viene intercettato anche il suo tentativo.

75′ Ultimi cambi per la Juventus: escono Kean e Miretti, vanno in campo Vlahovic e McKennie.

74′ Cross di Gonzalez per Bonaventura in area, allontana il pallone di testa Rugani.

73′ Partita bruttina adesso, con entrambe le squadre che non escono dalla metà campo.

70′ Ammonito Ambrabat per un fallo su Akè.

69′ Altro cambio per i viola: esce Saponara, va in campo Ikone.

66′ Buon pallone messo nel mezzo da Saponara, la difesa della Juventus allontana subito senza rischiare.

63′ Gara che adesso è frammentata dalle varie interruzioni che vanno a rallentare la fluidità del gioco.

60′ Primo cambio nella Fiorentina: esce Venuti, c’è Odriozola.

59′ Altro cambio nella Juventus: esce Bernardeschi, va in campo Akè.

56′ Entrambe le squadre ora cercano il lancio lungo, ma è comunque la Fiorentina a far girare di più il pallone a centrocampo.

53′ Ammoniti per Venuti e Rabiot dopo un fallo del difensore che aveva generato un confronto faccia a faccia tra i due.

51′ Azione di Dybala dalla sinistra quasi sul fondo, viene chiuso prima che possa andare al cross.

48′ Altra opportunità per la Fiorentina, con Biraghi che va a servire Gonzalez in area il quale in acrobazia spara alto.

47′ Prima occasione per la Fiorentina con Gonzalez che va a mettere un pallone nel mezzo con Bonaventura che non di testa non trova la porta.

46′ La ripresa inizia con due cambi per la Juventus: esce Perin e va in campo il terzo portiere Pinsoglio, mentre Rugani va a rilevare Chiellini.

45’+1 Finisce il primo tempo con i viola in vantaggio sulla Juventus grazie al gol allo scadere di Duncan.

45′ GOOOOOOOOL!!!!! DUNCAN!!!!!!!!!!!!! Il centrocampista viola spedisce il pallone in porta di potenza su un pallone arrivato da Bonaventura da terra con la punta dopo un flipper in area! 1-0 per i viola!

42′ Parapiglia tra Igor e Kean che vanno a litigarsi il pallone su una rimessa laterale: ammoniti entrambi.

39′ Dybala aggira i difensori i viola in area per poi tentare di servire Kean, pallone che si perde sul fondo.

36′ Partita che procede a rilento, con la Juventus che va a smorzare ogni azione che la Fiorentina tenta di avviare.

33′ Stacca Igor su calcio d’angolo, pallone che finisce fuori di poco!

32′ Ci prova Gonzalez da fuori, va a chiudere la conclusione, che finisce alta, Locatelli.

29′ Azione della Juventus con Dybala che pesca Kean che può girarsi indisturbato verso la porta, ma poi va a perdere il pallone sbagliando il controllo.

26′ Ci prova ancora Bonaventura con il destro in area ma sulla traiettoria devia il pallone Chiellini!

23′ Terracciano smanaccia in uscita un pallone arrivato da calcio d’angolo, poteva essere un rischio per i viola.

21′ Juventus che prova ad uscire dalla sua metà campo con Dybala, la Fiorentina deve stare attenta ad ogni progressione dei bianconeri.

18′ Occasione per la Fiorentina, con Bonaventura che sulla sponda di testa di Gonzalez si aggiusta il pallone al linite dell’area e va al tiro angolato, la difesa della Juventus devia mettendo in angolo.

15′ La Juventus prova a farsi vedere in area viola con più giocatori, ma la difesa viola stringe sempre di più le maglie ad ogni incursione.

12′ Buona iniziativa della Fiorentina con Saponara che porta palla al limite dell’area per poi aprire a sinistra per Duncan, ma il cross di quest’ultimo è totalmente sballato.

10′ Azione della Juventus con Dybala che avvia l’azione e prova ad andare al tiro, conclusione respinta dalla difesa viola.

7′ Ci prova Gonzalez a lanciarsi verso l’area bianconera a tutta velocità, ma la difesa bianconera va poi a chiuderlo.

5′ Kean lanciato verso la porta viola, buon intervento di Milenkovic che va a proteggere il pallone.

3′ Inizio riflessivo della Fiorentina, che sta studiano il modo migliore per pressare sui bianconeri.

1′ Inizia la partita delle partite al ‘Franchi’! Forza viola!

Ci siamo, oggi si chiude la stagione della Fiorentina e a differenza degli ultimi anni non sappiamo ancora con quale esito: la squadra viola attende la Juventus per confermare il settimo posto e la qualificazione in Conference League. La partita più sentita e che per il gruppo di Italiano ha un valore tremendo, in grado di indirizzare il giudizio in un verso o nell’altro e di condizionare il futuro prossimo, dal mercato al campo. Appuntamento alle 20,45 al ‘Franchi’, agli ordini del sig. Chiffi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

