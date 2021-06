La Fiorentina vuole valutarlo a Moena, ma Lirola intanto reposta una storia su Instagram: “Per tornare più forte al Marsiglia” FOTO

Un futuro tutto da valutare quello di Pol Lirola. Almeno per quanto riguarda la Fiorentina. Il terzino destro, che rientrerà a Firenze per cominciare la preparazione atletica dopo la parentesi in prestito al Marsiglia, non ha mai negato la sua volontà di continuare con il club francese. A sostegno di una presa di posizione che sembra essere valida tutt’oggi, il giocatore spagnolo ha ripostato nelle sue storie un video mentre si allena. Pubblicato dalla palestra di Matarò che lo ha ospitato, tra le scritte sopra la story Instagram si legge: “Per tornare più forte la prossima stagione all’Olympique Marsiglia“.