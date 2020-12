Nonostante la Fiorentina sia ancora in vacanza, Franck Ribery sembra già scalpitare e nell’attesa allena il figlio Seif. Vestito di tutto punto con la tuta viola e con in mano i coni da allenamento, come si vede da una stories caricata sul suo profilo Instagram, l’attaccante viola ha preparato un allenamento speciale per il giovanissimo Ribery, attualmente giocatore nelle giovanili del Bayern Monaco.

