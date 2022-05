La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina Primavera: Fogli in porta, Corradini guida il centrocampo. In attacco Distefano, Agostinelli e Toci

Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo al “Penzo” di Venezia per la finalissima della Coppa Italia Primavera contro l’Atalanta. Per questa partita così importante, orfano di Andonov, Gentile e Bianco, Aquilani si affida a questa formazione.

In porta Fogli, davanti a lui una difesa a tre formata da Biagetti, Frison e Krastev. A centrocampo ci sono Amatucci e capitan Corradini, sulla fasce Kayode e Favasuli. Il tridente offensivo è formato da Distefano, Agostinelli e Toci.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (1-3-4-3): Fogli; Biagetti, Frison, Krastev; Kayode, Corradini, Amatucci, Favasuli; Distefano, Agostinelli, Toci. All.: Alberto Aquilani

ATALANTA (1-3-5-2): Sassi; Cittadini, Berto, Ceresoli; Oliveri, Panada, Zuccon, Chiwisa, Renault; Sidibe, Cisse. A disp.: Dajcar, Bertini, Del Lungo, Hecko, Muhameti, Fisic, Omar, Regonesi, Bernasconi. Allenatore: Massimo Brambilla