La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: L’attesissimo ritorno di Bobby Duncan

Dopo un’assenza ormai di quasi due mesi, ed un trasferimento al Sunderland saltato in extremis, torna a disposizione della Fiorentina Primavera l’inglese Bobby Duncan. Bigica lo ritrova per la fondamentale sfida di questa mattina contro il Torino e lo schiera in attacco insieme a Koffi e Spalluto. Questo l’undici iniziale viola:

Brancolini, Dutu, Dalle Mura, Simonti, Pierozzi E., Beloko, Lovisa, Fiorini, Koffi, Duncan, Spalluto.