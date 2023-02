La formazione ufficiale della Fiorentina: si rivede Bianco, Biraghi si riprende corsia e fascia. Cambio in attacco

E’ tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per il calcio d’inizio di Fiorentina-Braga, gara valida per il ritorno del round di playoff di Uefa Conference League. Vincenzo Italiano sceglie il classico 4-3-3, affidandosi per la prima volta a Sirigu in porta e una retroguardia che ritrova Biraghi e Dodo, con Quarta e Ranieri centrali. A centrocampo riposa Amrabat, con Mandragora in cabina di regia; ai suoi lati Bonvantura e Bianco. Davanti turno di riposo per Jovic, Cabral se la giocherà assieme a Saponara e Gonzalez. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Biraghi, Quarta, Ranieri, Dodo; Mandragora, Bonaventura, Bianco; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

BRAGA (4-3-3): Tiago Sà; Mendes, Niakatè, Paulo Oliveira, Cristian

Borja; André Castro, Pizzi, Rodrigo Gomez; Alvaro Djalò, Banza; André

Horta. All: Artur Jorge.