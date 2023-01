La formula giusta per Duvan Zapata? Ma la Fiorentina, avrebbe comunque un problema di liste

L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata, è tornato a disposizione dopo il contrattempo fisico e Gasperini lo ha convocato per la gara dell’Atalanta contro la Sampdoria. In questo momento il numero 91 però parte dietro rispetto a Lookman e Hojlund e insieme a Muriel andrà in panchina.

Come riporta La Nazione, l’Atalanta potrebbe anche cederlo, anche dietro un prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni. Operazione possibile, anche se la Fiorentina per fare spazio nelle liste al colombiano dovrebbe cedere un giocatore over 22.