La forte concorrenza per Gonçalo Guedes. C’è anche l’idea Orsolini

L’arrivo di Gennaro Gattuso a Firenze sarà anche l’occasione per parlare di come rinforzare la rosa della Fiorentina in vista della prossima stagione. A cominciare dai rinnovi di contratto, con le situazioni di Vlahovic e soprattutto Ribery da sbrogliare il prima possibile. Inoltre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio si farà il punto anche sulle trattative nella speranza di bruciare i tempi.

Le parti discuteranno della concorrenza per Gonçalo Guedes, nel mirino anche di Siviglia, Villarreal ed Everton. C’è l’idea Orsolini, così come si ridiscuterà di Sensi anche se non è scontato che l’Inter lo ceda. Infine, si dovrà capire su quali giocatori concentrarsi per le uscite, soprattutto per quanto concerne l’esercito di giocatori di ritorno alla Fiorentina dopo i prestiti.