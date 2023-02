La Gazzetta dello Sport: Comanda Gonzalez

A pagina 18 de La Gazzetta dello Sport, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola al rilancio”. Sottotitolo: “In crisi in Serie A, bella nelle Coppe Bivio Fiorentina: comanda Gonzalez

Italiano a Braga vuole una svolta: “Serve voglia di andare lontano”.

Articolo che inizia così: “In una stagione piena di contraddizioni e di difficoltà, le coppe possono essere la vetrina ideale per esaltare i pregi e nascondere i difetti. La Fiorentina, che in campionato fatica tantissimo ad esprimere le proprie qualità e che non riesce di conseguenza a trovare continuità, ha capito in fretta che il dentro o fuori dell’eliminazione diretta è forse la situazione in cui quest’anno si trova più a suo agio”.