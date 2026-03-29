Prima la smorfia di dolore, poi il soccorso dei fisioterapisti. Nella festa al Viola Park si ferma Dodô. I possibili tempi di recupero

Durante l'allenamento a porte aperte al Viola Park, con quasi 2000 tifosi viola ad assistere alla seduta, la cattiva notizia per Vanoli è arrivata da Dodô.

L'infortunio

Durante la partitella, il brasiliano ha tentato un allungo, salvo poi fare una smorfia di dolore e aggrapparsi dolorante alle reti di fondo campo. Uscito dal terreno di gioco aiutato dallo staff, ha terminato l'allenamento per un problema non meglio specificato al flessore della coscia destra.

Esami e tempi di recupero

Tra oggi e domani (più probabile proprio domani) saranno svolti gli esami medici che chiariranno l'entità dell'infortunio. La gara contro il Verona, però, per Dodô è a rischio. Lo scrive La Nazione.