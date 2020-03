La Gazzetta dello Sport: Dalbert invia un sms a Commisso”

Nell’edizione di quest’oggi de La Gazzetta dello Sport, sulla Fiorentina leggiamo un’intervista ad un giocatore viola, intitolata: “Dalbert invia un sms a Commisso “Firenze un sogno, voglio restarci”. Altre dichiarazioni del calciatore: “La città mi piace, la società è ambiziosa. E con i consigli di mister Iachini mi sto completando”. E ancora: “In questo momento provo tantissimo dolore e incredulità. Non nascondo di avere anche paura. Paura per me e per i miei cari. L’Italia è un Paese fantastico, con un sistema sanitario eccezionale, eppure c’è questa situazione tragica con più di seimila morti”.