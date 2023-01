“La Gazzetta dello Sport? Diede 6 a Sozza per Milan-Fiorentina e ora dà 3 ad Abisso… Certe cose sono da strappo del tesserino”

Su Tele A, ha parlato il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto sulle recenti polemiche arbitrali che hanno riguardato anche l’ultima partita della Fiorentina del 2022 contro il Milan a San Siro. In particolare, Del Genio si è scagliato contro la Gazzetta dello Sport:

“Mi hanno scritto in molti, la Gazzetta a Sozza diede 6 per Milan-Fiorentina, ora dà 3 ad Abisso, quindi dobbiamo commentare? Io sono dichiaratamente pro-Napoli, ma provo ad essere credibile, alcune cose invece fanno proprio perdere credibilità.. Alcune cose onestamente che si leggono sembrano da stracciare il tesserino. Comunque già quando non influisci sul risultato non si dà 3, anche perché non si è dato 3 neanche ad arbitri che hanno falsato il risultato”.