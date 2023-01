La Gazzetta dello Sport: Ecco re Amrabat

A pagina 22, nell’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, troviamo il titolo: “Ecco re Amrabat. Atterra e già corre per essere pronto alla sfida col Monza”. Sottotitolo: “Accolto con tutti gli onori dai compagni, sembra in forma. Italiano sta pensando di convocarlo”. Un estratto dell’articolo sul centrocampista viola: “Nuovo Italiano, vecchio Amrabat. Almeno questo spera la Fiorentina visto come si è snodato il 2022 per il centrocampista marocchino…”.

A pagina 23, troviamo un riquadro di approfondimento dedicato al numero 33 viola: “Sottil sui social: «Sto tornando». Ma ci vorrà ancora un mesetto”.