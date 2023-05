La Gazzetta dello Sport: I cori dei tifosi del Torino contro Commisso

A pagina 12 de La Gazzetta dello Sport, sulla partita di ieri leggiamo: “Toro in corsa con Sanabria”. E ancora: “Jovic lancia la Fiorentina poi segna ancora Tonny”. E inoltre: “Era come uno spareggio e ha prevalso la paura di perdere: poche occasioni, soprattutto prudenza. E il pari è giusto”. In breve: “Cori dei tifosi granata contro Commisso “Sciacquati la bocca”. Sull’arbitraggio: “Djidji, braccio non punibile Bianco rischia l’altro giallo”.

A pagina 13 ci sono le dichiarazioni degli allenatori: “Juric: “Vogliamo superare quota 50” Italiano: “Le due finali? Ho un sogno…”.

A pagina 17 ecco le parole del presidente del Torino: “Cairo lancia la volata: “Per l’ottavo posto siamo davvero tutti lì Calendario decisivo”. Sottotitolo: “Il numero uno granata elogia Sanabria: “Sono sempre stato un suo estimatore Dimostra anche attaccamento alla maglia”.