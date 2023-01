La Gazzetta dello Sport: Jovic il simbolo dei guai in attacco

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Viola, soliti difetti Jovic simbolo dei guai in attacco”. Sottotitolo: “Il gioco c’è, ma che errori sotto porta E contro le squadre in zona Europa, solo 2 punti in 7 partite”.

Articolo che inizia così: “Se tre indizi fanno una prova, sette sentenziano una verità assoluta: la Fiorentina non è al livello delle altre “sorelle”. Nelle sfide contro le squadre che occupano le posizioni europee, i viola hanno ottenuto appena due punti, frutto di un paio di pareggi e 5 sconfitte”.