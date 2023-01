La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina blinda i gioielli

A pagina 18 de La Gazzetta dello Sport, troviamo l’articolo sulla partita giocata ieri sera dalla Fiorentina e il titolo: “La Roma è tutta una Joya”. Sommario: “I giallorossi sono a ridosso della zona Champions: Fiorentina in 10 dal 24’, Paulo è decisivo. Con lui titolare ottava vittoria su 10″.

A pagina 19 le reazioni al match e le novità di mercato date dai viola: “La Fiorentina blinda Amrabat e Gonzalez. Italiano: “Dura in 10”. E ancora: “Il d.s. Barone: “I nostri gioielli non sono in vendita” Il tecnico: “Tutto rovinato per i cartellini regalati”.