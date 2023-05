Spazio dedicato a Fiorentina-Roma anche su La Gazzetta dello Sport, a pagina 24:

“A Mou resta solo il Siviglia” e in sommario: “Roma rimontata dalla Fiorentina. Ora si gioca tutto nell’euro-finale”. In taglio basso le pagelle: “Milenkovic cambia tutto. Per Ibanez solo errori”. A pagina 25 in taglio alto: “José, niente parole. Club arrabbiato per le scelte arbitrali”, in taglio basso: “Italiano: ‘Combattiamo tutti e io voglio sempre Kouame'”.