La Gazzetta dello Sport: Un bomber da record

A pagina 22 de La Gazzetta dello Sport, sulla Fiorentina c’è un articolo dal titolo: Cabral bomber da record”. Ovvero: “Già sei gol in Europa da ex ritrova il Basilea per far sognare la Fiorentina“. E ancora: “Il brasiliano quest’anno si è ritrovato in viola È capocannoniere del torneo e vuole la finale Dodo e soci lo spingono “Sarà motivatissimo”.

Articolo che inizia così: “C’è voluto un anno di rodaggio, ma poi ha cominciato a produrre quello per cui era stato acquistato: i gol. E di sicuro una grande mano a sbocciare anche nella Fiorentina gliel’ha data la Conference League. Perché l’Europa fa bello Arthur Cabral“.