La giornata di Ribery: ritorno al Centro Sportivo, allenamento e test medici – FOTO FN

Emergono ulteriori aggiornamenti sulla giornata di Franck Ribery. Il fuoriclasse francese, come vi abbiamo raccontato, è finalmente potuto uscire e si è recato questo pomeriggio al Centro Sportivo. Per lui tampone e test sierologico, ma anche una “capatina” in campo. Ribery infatti ha svolto una breve sessione di allenamento individuale, cogliendo ovviamente anche per salutare a distanza i suoi compagni. Nella foto qui sotto, scattata pochi minuti fa, il giocatore esce dal Centro Sportivo in macchina al termine dell’allenamento (ore 20.15 circa).