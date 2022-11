La Juve studia il piano per soffiare a tutti Parisi: l’Empoli lo vorrebbe fino a giugno e la concorrenza è alta

Era stato più suggestione che obiettivo di fine mercato per la Fiorentina quel Fabiano Parisi che all’Empoli si sta imponendo come uno dei terzini più importanti della Serie A. Chiaro che il presidente Corsi per lui voglia soldi e anche in doppia cifra: secondo Calciomercato.com circa 15 milioni. La Juve è in pole position e vorrebbe imbastire la trattativa già a gennaio, lasciando magari il mancino in prestito in Toscana fino a giugno. Sul piatto ci sarebbe anche una contropartita: l’esterno offensivo Mattia Compagnon. Su Parisi ci sono però anche Napoli, Lazio e Nizza, la Fiorentina ad oggi è in posizione più defilata.