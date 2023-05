La Juventus mette gli occhi su Dodô, ma i presupposti per una trattativa sono tutt’altro che realizzabili

Secondo quanto scrive tuttomercatoweb.com, la Juventus starebbe cercando un titolare per la fascia destra in vista della prossima stagione. Con l’infortunio di De Sciglio, l’unico a coprire quella zona di campo attualmente è Juan Cuadrado, vicino al rinnovo con i bianconeri. Facile pensare che il club piemontese si muoverà quest’estate per cercare un profilo di alto livello e gli occhi sarebbero puntati su Dodô, arrivato in estate alla Fiorentina.

Tra il dire e il fare, però, si sa: c’è di mezzo il mare. I rapporti tra le parti non sembrano essere un granché buoni, con Commisso che non risparmia accuse nei confronti del club bianconero. Inoltre, per strappare il giocatore al club viola serve un’offerta che si spinga almeno a 30-35 milioni di euro. Dubbi arrivano anche dalla liquidità che c’è nelle casse della Juventus, che nelle prossime settimane dovrà affrontare il nuovo processo sul falso in bilancio. Insomma, che l’interesse possa destare preoccupazione in casa viola, al momento, non è cosa credibile.