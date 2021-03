La Juventus ribalta la Lazio con lo zampino di Chiesa e si avvicina al Milan Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce per 3-1 l’anticipo del sabato sera tra Juventus e Lazio. I biancocelesti vanno in vantaggio al 14′ con Correa, ma i bianconeri pareggiano al 39′ con Rabiot. Nella ripresa al 57′ i padroni di casa completano la rimonta con il gol di Morata su assist dell’ex esterno della Fiorentina Chiesa, autore di una grande partita. Tre minuti dopo ancora Morata cala il tris su calcio di rigore. Con questo risultato la squadra allenata da Pirlo consolida il terzo posto salendo a quota 52, a meno uno dal Milan secondo in classifica, mentre la Lazio di Inzaghi resta settima a quota 43.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 59, Milan 53, Juventus* 52, Atalanta 49, Roma 47, Napoli* 44, Lazio* 43, Verona 38, Sassuolo* 36, Udinese 32, Sampdoria 31, Bologna 28, Genoa 27, Benevento, Spezia 26, Fiorentina 25, Cagliari 21, Torino** 20, Parma 15, Crotone 12.

*= una partita in meno