La Lega Calcio propone una nuova data limite per la Serie A: ecco tutti i dettagli del Consiglio Federale di queste ore

In principio fu il 2 agosto, ma adesso l’idea è cambiata di nuovo. Come riporta Sky Sport, nel corso del Consiglio Federale di queste ore le componenti FIGC si sono dette pronte a prolungare la stagione fino al 31 agosto. Sarà dunque questa la data limite, entro la quale non si potrà andare. L’idea è quella di finire il campionato entro il 20 agosto, per poi lasciare spazio alla Coppa Italia. Destino che varrebbe per la Serie A, ma anche per la Serie B e la Serie C. Il tutto comunque potrà concretizzarsi solo dopo la riunione del 28 maggio, quando anche il Governo dirà la sua anche all’andamento dei contagi.