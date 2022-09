La Lista Uefa presentata dalla Fiorentina: Solo uno resta a guardare. I sei giovanissimi che potranno disputare la competizione

La Fiorentina ha presentato la lista dei giocatori che potranno essere schierati durante questa prima fase della Conference League.

Una lista che comprende 31 calciatori tra Lista A e Lista B. Di quest’ultima fanno parte sei ragazzi da tenere, nel caso di impiego, particolarmente sott’occhio.

Fanno parte della Lista A i seguenti nominativi:

1. Pietro Terracciano

31 Michele Cerofolini

95 Pierluigi Gollini

2 Dodò

3 Cristiano Biraghi

4 Nikola Milenkovic

15 Aleksa Terzic

16 Luca Ranieri

23 Lorenzo Venuti

28 Lucas Martinez Quarta

98 Igor

5 Giacomo Bonaventura

8 Riccardo Saponara

14 Youssef Maleh

27 Szymon Zurkowski

32 Alfred Duncan

34 Sofyan Amrabat

38 Rolando Mandragora

72 Antonin Barak

7 Luka Jovic

9 Arthur Cabral

11 Jonathan Ikone

22 Nicolas Gonzalez

33 Riccardo Sottil

99 Christian Kouame

Mentre nella Lista B troviamo:

40 Costantino Favasuli

41 Lorenzo Amatucci

42 Alessandro Bianco

44 Dimo Krastev

43 Filippo Distefano

47 Fallou Sene

Resta fuori da tutte le liste Marco Benassi, giocatore per il quale andrà trovata una sistemazione a gennaio per non fargli perdere la stagione.