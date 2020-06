La lunga corsa di Iachini e la lunghissima fila di pretendenti alla panchina della Fiorentina

Sta per ripartire il campionato della Fiorentina e sta per ripartire la caccia alla riconferma sulla panchina viola per Giuseppe Iachini. Il tecnico marchigiano è chiamato a fare bene in queste dodici partite che mancano alla fine della stagione per poter rimanere in sella anche per il prossimo campionato. Una posizione non certo invidiabile.

Iachini lotta dunque, ma la sfilza di nomi che è stata fatta per la sua possibile successione è lunga. In un riepilogo fatto da La Nazione, si parte da nomi molto prestigiosi (alcuni da definire suggestioni) come Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter fino a giugno 2021 a 5 milioni netti l’anno, a Laurent Blanc. Poi è stato fatto anche il nome di Unai Emery, che arriva da due esperienze non molto positive con Psg e Arsenal dopo gli anni d’oro a Siviglia, e Mauricio Pochettino, che ha interrotto il suo rapporto con il Tottenham ma che vorrebbe rimanere in Premier.

Venendo in Italia, si parla di De Zerbi, ma ci sono anche Mazzarri, Giampaolo e Maran tra gli italiani liberi.