La lunga fila per Zurkowski: ecco tutte le alternative. Il polacco sogna il ritorno a Empoli, ma…

In casa Fiorentina, almeno sulla carta, il prossimo calciomercato invernale non prevede cambiamenti stratosferici o necessità primarie. Dilemma Amrabat a parte, la priorità è sfoltire la rosa, occupandosi dei pochi ‘esuberi’ o scontenti; tra questi, rientra indubbiamente Szymon Zurkowski, che attira l’interesse di molti club in Serie A e avrà un futuro lontano da Firenze. O forse no, perché potrebbe rimanere nelle vicinanze della città… magari in maglia azzurra.

Il desiderio numero uno del polacco è il ritorno a Empoli, esattamente ciò che avrebbe voluto vedersi concretizzare nell’ultima sessione di mercato. Il rapporto tra le due società toscane, dopo l’estate, è andato sicuramente a peggiorare. La Fiorentina, cedendo Zurkowski al club azzurro, gradirebbe un’opzione per Parisi, cosa che Corsi non è intenzionato a concedere. Rimarrebbe un’incognita anche la pista Bajrami. La faccenda è piuttosto intricata, ma davanti alla chiarissima volontà del giocatore, la Viola potrebbe cedere alle sue richieste.

Intanto, però, la concorrenza non manca per il polacco. L’ultima società spuntata è la Salernitana, che risente della necessità di migliorare il centrocampo da affidare a Nicola. Stando a quanto affermato da Il Corriere dello Sport, la società granata è al momento la più avvantaggiata nella corsa a Zurkowski. Nelle retrovie, rimangono attente lo Spezia e la Sampdoria, società che detiene il cartellino di Sabiri, centrocampista che piace molto alla Fiorentina. In ultimo, attenzione anche al Bologna: il polacco è da sempre un chiodo fisso di Sartori.