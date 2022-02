La lunga lista degli indisponibili della Juventus. E anche Dybala dovrebbe saltare la partita di Firenze

La Juventus arriva a Firenze con una lunga lista di indisponibili. Contro la Fiorentina sicuramente non ci saranno Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Alex Sandro, Chiellini e Rugani. A questi, si aggiunge anche Zakaria che ha accusato un problema all’adduttore sinistro nella sfida contro l’Empoli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche Dybala potrebbe non essere in campo al Franchi. Il sentimento prevalente sull’argentino sarebbe quello della cautela: la Joya dovrebbe tornare con la squadra bianconera per il match contro lo Spezia.

Ci saranno invece Bonucci e De Sciglio, nonostante siano acciaccati.