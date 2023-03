La missione turca della Fiorentina si gioca anche sui dettagli. L’alternativa alla partenza che avrebbe scombinato tutti i piani

Una missione, quella turca per la Fiorentina, che si gioca anche sui dettagli. Prendiamo ad esempio la partenza per Sivas. E’ stata anticipata di un giorno per diverse motivazioni.

Per non rischiare a livello di stanchezza, per allenarsi tranquillamente secondo l’orario che è stato stabilito dalla UEFA e cioè alle 15.30 (orario turco) di oggi, per prendere confidenza coi 1300 metri d’altezza della città dove si giocherà, per tutti questi motivi i viola sono partiti ieri.

E poi l’alternativa sarebbe stata veramente disagevole: la squadra sarebbe dovuta partire questa mattina alle 6 con tutto quello che avrebbe comportato una scelta del genere.

Più tranquillità, più ore di riposo, la qualificazione ai quarti di finale di Conference League può passare anche da scelte del genere.