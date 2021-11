La Nazione: Adesso vogliono anche Vlahovic, ma intanto ci daranno 50 milioni

Nell’inserto sportivo de La Nazione, a pagina 4 si parla della Fiorentina analizzando i temi della sfida di sabato: “Rivalità, rancori e mercato Perché battere la Juventus“. Sottotitolo: “La partita di sabato allo Stadium: il caso DV9 e la sfida ai numerosi ex di turno”. In taglio medio c’è: “Chiesa, Bernardeschi e gli altri Quei cambi di maglia mai digeriti”. E anche: “Adesso vogliono anche Vlahovic Ma intanto ci daranno 50 milioni”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Tre punti in più e il sogno allungo L’Europa passa (anche) da Torino”. Sottotitolo: “Solo una volta negli ultimi venti anni la squadra viola ha incontrato la Juve stando davanti in classifica Problema con le big, ma i numeri premiano il tecnico: 9 le lunghezze guadagnate rispetto all’anno scorso”. Di spalla sulla probabile formazione: “Gonzalez ancora out Nastasic in difesa”.