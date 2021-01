La Nazione: Antognoni rilancia Pato e Gomez

Nella cronaca di Firenze de La Nazione viene toccato il tema stadio della Fiorentina: “Franchi, costi alti per il restyling. Il modello economico del Dall’Ara”. Sottotitolo: “Per lo stadio bolognese, ugualmente vincolato, un intervento pubblico-privato da 112 milioni di euro. Rinviato l’incontro fra il sindaco e il patron viola Commisso. Oggi la road map di Nardella“. In taglio basso: “Viola Park ed il quasi ricorso al TAR. Contatti incrociati e diplomazia”.

In prima pagina dell’inserto sportivo invece c’è il titolo: “Viola choc, 6 senz’anima”. A pagina 2 sulla partita di ieri: “Brutti e fragili, il disastro è servito”. A pagina 3 il commento: “sei gol, zero ammoniti. La disfatta del gruppo”. Poi leggiamo: “Mercato, servono rinforzi “Pato e Papu? Interessanti”. E ancora: “Antognoni rilancia le piste che portano a Gomez e alla punta brasiliana. Centrocampo: ore decisive per Torreira. Eysseric e Pulgar in partenza”.