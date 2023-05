La Nazione: Cabral fa benzina per la Fiorentina

Sulla prima pagina del QS de La Nazione c’è il titolo a tutta pagina: “Aggrappati ad Arturone”. A pagina 2, in taglio alto: “Una strana metamorfosi: primo tempo all’altezza, ripresa in lento declino: spia della riserva accesa”. In taglio basso: “Troppe reti subite. Senza Milenkovic il gioco aereo è debole”, “Mediana monomarcia: se Amrabat fa fatica Mandragora poi slitta” e “Cabral si conferma, Gonzalez in affanno e serve il miglior Jack”. A pagina 3 in taglio alto: “La Fiesole indica la strada: rialzarsi contro l’Udinese” e di spalla: “Italiano ‘insegue’ Dodo. E’ un dialogo infinito”.