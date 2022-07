La Nazione: Castrovilli c’è

“E’ il giorno di super Jovic”, titola così in riferimento alla Fiorentina il QS, l’inserto sportivo de La Nazione. Sommario: “L’attaccante serbo stamani a Firenze”.

A pagina 4 si legge: “Firenze, sorridi: oggi arriva Jovic”. Sommario: “L’attaccante in città per le visite mediche e firmare il contratto. Atteso anche Gollini. Dodò, c’è l’accordo. L’Inter rimane in vantaggio su Milenkovic: il difensore porterà nelle casse viola poco più di 15 milioni”. Di lato: “Kokorin resta. Solo sondaggi dalla Russia”.

A pagina 5: “Castro c’è: avanti tutta verso Moena. Abbonamenti già a quota 6 mila”. Sommario: “Ritiro: nelle prossime ore raggiungeranno la squadra Nico, Kouame e Zurkowski. In arrivo anche Drago. Domani il tampone decisivo per riscrivere l’elenco dei convocati. Melissano lascia lo staff: torna a Spezia”.