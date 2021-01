La Nazione: Conti in viola, c’è la formula

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo il titolo: “Che peccato! KO a testa alta“. A pagina 2 apertura per il match di ieri contro l’Inter: “La Fiorentina c’è. Ma non basta”. In taglio basso le pagelle: “Castrovilli a tutto campo. Amrabat carrarmato”. A pagina 3 il commento: “Prove da squadra vera (nonostante l’arbitro)”. Sul mercato: “Il Toro chiama Kouame e offre Izzo. Conti (Milan) in viola: c’è la formula”. Sottotitolo: “Sondaggio per Lasagna. Ma l’Udinese spara troppo alto. Incerto il futuro del Papu Gomez. L’Atalanta non lo cede alle big”. A pagina 4 le dichiarazioni di Prandelli: “Grande amarezza, ma ho visto le mie idee”. In taglio basso: “Commisso strizza l’occhio ai tifosi: “Sono loro i nostri numeri uno”.

