La Nazione: da Foster a Baker, appello per il Franchi

Sull’edizione odierna de La Nazione si parla diffusamente della Fiorentina. A pagina 12 della cronaca si legge: “Da Foster a Baker, appello per il Franchi“. Sull’inserto sportivo, il QS, c’è spazio per la Viola in apertura: “Fiorentina, ora tutti uniti”. A pagina 4: “Viola, 13 nazionali e solo 9 punti: perché?”. In basso si parla di calciomercato: “Per Cutrone più Bologna che Samp. Saponara si riavvicina al Parma“. A pagina 5: “Duncan da investimento a mistero: mediano, regista e poi riserva”. In basso si legge: “Futuro di Pedro, il Flamengo chiama Firenze“.

